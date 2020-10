Luxemerk Joseph benoemt twee co-creatief directeuren

De creatieve leiding bij het luxemerk Joseph verandert. Het merk heeft Anna Lundbäck Dyhr en Frederik Dyhr aangesteld als co-creatief directeuren, aldus WWD op basis van een statement van het merk.

Lundbäck Dyhr is geen vreemde van het merk, ze werkt al sinds november 2018 voor Joseph. Frederik Dyhr heeft zich pas afgelopen maand bij het merk aangesloten. Hij werkte daarvoor als creatief directeur van menswear bij Tommy Hilfiger en had in zijn carriere ook posities bij Belstaff en Burberry. Anna Lundbäck Dyhr werkte voorheen bij onder andere Bottega Veneta, Lanvin, Uniqlo U en Cos.

“We zijn blij dat we met elkaar mogen werken en de kans hebben verder te bouwen op het succes van het merk,” aldus het stel in het statement in handen van WWD. “Ze hebben een indrukwekkende hoeveelheid aan ervaring en expertise,” aldus Barbera Campos, CEO van Joseph in het statement. “Samen brengen ze een waardevolle combinatie van creativiteit en commercieel denkvermogen.”