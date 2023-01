Luxemerk The Row telt voormalig PVH-topvrouw aan als president

Trish Donnelly is door luxe modemerk PVH aangesteld als president van het merk, zo meldt WWD. Donnelly was tot eind 2022 nog de CEO van Calvin Klein Global en PVH Americas.

Luxemerk The Row werd in 2006 opgericht door zussen Mary-Kate en Ashley Olsen. Het merk werd vernoemd naar Savile Row in Londen waar veel tailleurs en high-end merken te vinden zijn. Het high-end merk van de zussen heeft gedurende de jaren al veel prijzen gewonnen.

Donelly komt met ervaring van PVH, maar werkte daarvoor ook bij Urban Outfitters Group, Steven Alan, J. Crew, Cole Haan en Ralph Lauren.