Luxewereld neemt afscheid van Francesco Trapani

Francesco Trapani is gisterenavond in zijn huis in Rome overleden. De 68-jarige ondernemer en manager, een afstammeling van de familie Bulgari, leidde het modehuis, opgericht in 1884, drie decennia lang als algemeen directeur. Het modehuis groeide onder zijn leiding uit tot een van de belangrijkste spelers in de luxesector, met activiteiten in sieraden, horloges, parfums, lederwaren en luxehotels.

Bulgari beursgenoteerd in 1995

Onder leiding van Trapani, vanaf 1984, startte het merk met diversificatie en versnelde internationalisering. In juli 1995 bracht Trapani Bulgari naar de Borsa Italiana, waar het tot 2011 genoteerd bleef, waarna het onderdeel werd van de Franse groep LVMH.

Na de integratie van Bulgari in LVMH vervulde Trapani belangrijke rollen bij Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany, Tages Group en Vam Investments.

Trapani laat vier kinderen achter: Rebecca, Agostino, Vittoria en Allegra.

De uitvaart vindt plaats in Rome in de Basilica di Santa Croce in Gerusalemme op zaterdag 13 september 2025 om 14.00 uur.

Trapani trad in 1981 toe tot het familiebedrijf

Francesco Trapani werd in 1957 in Rome geboren als zoon van de bekende chirurg Agostino Trapani en Lia Bulgari, de oudste zus van Gianni, Paolo en Nicola, zonen van Giorgio Bulgari. Dit maakte Francesco de kleinzoon van Sotirio Bulgari, een goudsmid van Griekse afkomst en oprichter van het beroemde juwelenhuis Bulgari. Na zijn afstuderen in bedrijfskunde aan de Universiteit van Napels volgde Trapani cursussen bedrijfskunde aan de Universiteit van New York. Hij trad in 1981 toe tot het familiebedrijf en werkte met zijn ooms aan moederskant als assistent van de financieel directeur. Drie jaar later, in 1984, werd hij op slechts zevenentwintigjarige leeftijd algemeen directeur.

Onder zijn leiding kende het bedrijf drie decennia van constante groei. Dit was het resultaat van een succesvolle langetermijnstrategie gebaseerd op een professionele organisatiestructuur, productdiversificatie (horloges, parfums, accessoires), uitbreiding van de distributie en forse investeringen in communicatie gericht op het versterken van de merkbekendheid.

Om de internationale expansie te versnellen, leidde Trapani in 1995 met succes de beursgang van Bulgari op de Borsa Italiana, waarbij de familie Bulgari de controlerende aandeelhouder bleef. Tegelijkertijd werden andere activiteiten ondernomen om de wereldwijde reputatie van het merk te versterken, zoals de oprichting van Bulgari Hotels & Resorts, een joint venture met Marriott International / Ritz-Carlton.

Dankzij deze initiatieven groeide het juwelenbedrijf uit 1984 met een omzet van ongeveer 25 miljoen euro, vijf winkels en 80 werknemers uit tot de Bulgari Group. Het werd een van de belangrijkste spelers op de wereldwijde luxemarkt, met een productportfolio variërend van sieraden tot horloges, accessoires, parfums en hotels, en een omzet van ongeveer 1,5 miljard euro, 4.000 werknemers en 300 winkels wereldwijd.

Opnieuw onder leiding van Trapani ging Bulgari in 2011 samen met LVMH. Op het moment van de transactie werd het bedrijf gewaardeerd op 4,3 miljard euro. Trapani bleef de drie jaar na de overname voorzitter en algemeen directeur van de horloge- en sieradendivisie van LVMH om de integratie van Bulgari in LVMH succesvol af te ronden. Vervolgens nam hij tot 2016 de rol van senior adviseur van Bernard Arnault en lid van de raad van bestuur van LVMH op zich.