Luxottica-oprichter Leonardo Del Vecchio overleden

Leonardo Del Vecchio, oprichter en voorzitter van de Italiaanse brillenmaker Luxottica en voorzitter van EssilorLuxottica, iso op 87-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale media, waaronder persbureau Reuters.

De Italiaanse zakenman richtte Luxottica op in 1961. Mettertijd kreeg het bedrijf verschillende brillenmerken onder zijn hoede, waaronder Ray-Ban en Oliver Peoples. Luxottica maakt onder licentie ook brillen voor designermerken als Prada, Dolce & Gabbana en Michael Kors.

In 2018 ging Luxottica samen met het Franse Essilor. Samen vormden de twee EssilorLuxottica, nu een van de grootste spelers op de internationale brillenmarkt. Vecchio was ook op andere vlakken een invloedrijk man: hij had aanzienlijke aandelen in de bank Mediobanca en verzekeringsbedrijf Generali Insurance.

Vanuit Luxottica werd nog niet op het overlijden van Del Vecchio gereageerd.