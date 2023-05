LVMH benoemt een Chief Omnichannel and Data Officer om omnichannel te laten groeien

LVMH breidt zijn digitale inspanningen uit en benoemt Gonzague de Pirey als Chief Omnichannel and Data Officer, zo maakt de luxe modegroep bekend in een persbericht. De Pirey treedt per 1 juni in dienst.

In zijn functie wordt De Pirey verantwoordelijk voor het beheer van de omnichannel-, data-, kunstmatige intelligentie (AI) en remote klantenservice-capaciteiten van de groep. Daarnaast leidt hij, volgens het persbericht, de groep naar de volgende fase van een digitale transformatie.

LVMH hoop namelijk grip te krijgen op data en AI in het hele bedrijf. Zo wil het de klantervaring verbeteren en de efficiëntie van zijn toeleveringsketen vergroten.

De Pirey is geen vreemde van het bedrijf. Hij begon in 2019 als general manager voor Sephora in Duitsland, waar hij indruk maakte met de optimalisatie van loyaliteitsprogramma’s voor consumenten, digitale partnerschappen en het starten van een social-selling initiatief.