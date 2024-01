LVMH: Michael Burke wordt hoofd van de modehuizen

Michael Burke is benoemd tot CEO van de LVMH Fashion Group.

Burke volgt Sidney Toledano op, die deze rol sinds 2018 vervulde en nu als adviseur van Bernard Arnault, CEO van de moeder LVMH Group, zal optreden, maakte de Franse luxegoederengroep donderdag bekend. Deze wijzigingen gaan in op 1 februari.

Burke en Toledano ruilen rollen

Er gingen al geruchten over de promotie van Burke sinds april vorig jaar, nadat hij zijn vorige functie als CEO van het modehuis Louis Vuitton, dat tot de groep behoort, in januari 2023 had neergelegd. Hij werd opgevolgd door voormalig Dior-baas Pietro Beccari. Net als zijn voorganger was Burke toen actief als adviseur van Arnault en nu is duidelijk dat hij vanaf volgende maand aan het hoofd komt te staan van de modedivisie, waar naast Louis Vuitton en Dior ook merken als Kenzo, Celine, Fendi en Givenchy onder vallen.

"Onder zijn leiding werd Louis Vuitton het grootste en meest prestigieuze modehuis ter wereld. Hij plaatste cultuur in het middelpunt van zijn creatieve visie en ontwikkeling," zei Arnault. "Zijn uitgebreide ervaring en passie voor vakmanschap en creativiteit zullen van onschatbare waarde zijn bij het voortzetten en versnellen van de dynamische groei van de Maisons van de LVMH Fashion Group."