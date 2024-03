LVMH-oprichter Bernard Arnault krijgt hoogste Franse eer toegekend

Mode topman Bernard Arnault heeft de hoogste Franse civiele eer ontvangen. Arnault heeft de Grand-Croix de la Legion d’Honneur ontvangen, zo meldt nieuwsbureau AFP.

Het is niet de eerste keer dat de oprichter van mode en luxe conglomeraat LVMH een onderscheiding krijgt. Zo werd hij al benoemd tot commandeur van de Ordre des Arts et des Lettres, grand officer in de Order of Merit van de Italiaanse republiek en is hij honorary knight commander van de Order of the British Empire.

Arnault ontving de nieuwe eer uit de handen van Franse president Emmanuel Macron.