LVMH Prize 2026: MAZ by Manuela Álvarez test met Adidas een opschaalbaar ambachtelijk businessmodel

Bij de presentatie van de halvefinalisten van de LVMH Prize 2026 werd de samenwerking tussen sportgigant Adidas en de Colombiaanse ontwerpster Manuela Álvarez onthuld. De collectie, Raíz de Fénix, bevindt zich op het snijvlak van sportswear en Zuid-Amerikaans vakmanschap. De collectie is een waardering van de lokale cultuur en de emancipatie van haar ambachtslieden.

Wie is Manuela Álvarez, de enige Latijns-Amerikaanse ontwerpster in de LVMH Prize 2026? Álvarez volgde haar opleiding aan het Istituto Marangoni in Milaan. Vanuit haar basis in Bogotá richtte ze in 2013 haar merk op en nu presenteert ze alweer haar zeventiende collectie. Ze zet haar ontwikkeling voort in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Europa.

Haar merk is gepositioneerd als een hedendaags high-end, slow fashion-model, gericht op ambachtelijk vakmanschap, textielonderzoek, design en de Latijns-Amerikaanse cultuur.

Ze werkt samen met meer dan 850 ambachtslieden. Een netwerk dat voornamelijk bestaat uit vrouwelijke gezinshoofden en inheemse gemeenschappen. De gebruikte technieken zijn weven (op horizontale en verticale weefgetouwen), borduurwerk, macramé en leerbewerking.

“Ons doel is een duurzaam systeem, met innovatieve tools en een creatieve structuur voor ambachtslieden, docenten en educatieve programma's”, legt Manuela Álvarez uit aan FashionUnited tijdens de presentatie van de halvefinalisten van de LVMH Prize 2026. “Het idee is dat zij dit vakmanschap vervolgens kunnen doorgeven aan hun families, vrienden en gemeenschappen.”

Haar doel is duidelijk: economische autonomie voor ambachtslieden en de conversie van vakmanschap naar marktwaarde, door middel van productontwikkeling en het verbinden van gemeenschappen.

Raíz de Fénix: een eerste grote collectie met Adidas Originals

Collectie Raíz de Fénix in samenwerking tussen Adidas Originals en MAZ by Manuela Álvarez Credits: F. Julienne

“Elk stuk draagt de naam van de maker en de gebruikte techniek”, zegt de directrice over de kleding. “Via de website is het mogelijk om de ambachtslieden te identificeren en zelfs om rechtstreeks contact met hen op te nemen.”

In 2025 orkestreerde Manuela Álvarez haar eerste ambachtelijke samenwerking met Adidas. In twee en een halve maand tijd werden 650 stuks geproduceerd en daarbij waren meer dan 60 ambachtelijke families betrokken.

“Sommige stukken, zoals de broeken, zijn niet volledig handgemaakt, maar al het Shakira-borduurwerk (weven van kleine kralen) en de macramé-items wel”, voegt de ontwerpster toe.

Het is geen decoratieve capsulecollectie, maar een suggestie voor andere weerkwijzen voor Adidas: een prototype voor hybride productie met georganiseerd vakmanschap. Een dynamiek die past binnen de luxecodes van de LVMH-groep. Zou dit Álvarez een prijs kunnen opleveren? Het antwoord volgt in september 2026.

MAZ by Manuela Álvarez Credits: F. Julienne