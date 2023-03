LVMH stelt benoeming nieuw lid Raad van Bestuur voor in komende vergadering

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton gaat de benoeming van Laurent Mignon als nieuw lid van de Raad van Bestuur voorstellen tijdens zijn volgende algemene vergadering op 20 april 2023, schrijft het bedrijf in een persbericht.

Mignon is sinds 2 december 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wendel, een van de grootste Europees genoteerde inversteringsmaatschappijen. Voordat hij aanschoof bij Wendel, werkte Mignon bij Groupe BPCE. Daar vervulde hij zo’n negen jaar de CEO-functie en was hij sinds mei 2018 tot en met december 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur.

Daarnaast is Mignon ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Bureau Veritas en is hij lid van de Raad van Bestuur van Arkema en AROP (Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris). Bovendien is hij niet-stemgerechtigd lid van Oddo BHF.