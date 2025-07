LVMH versterkt positie in Amerika met benoeming Michael Burke

LVMH heeft Michael Burke benoemd tot voorzitter en algemeen directeur van LVMH Americas. Dit markeert de terugkeer van een van Bernard Arnaults meest vertrouwde leiders. Burke gaat toezicht houden op de Noord- en Latijns-Amerikaanse activiteiten, waaronder belangrijke merken zoals Tiffany & Co., Marc Jacobs en Sephora, evenals groeiende vastgoedbelangen in de VS.

Eerder werd gedacht dat Burke zich opmaakte voor zijn pensioen. Zijn terugkeer onderstreept LVMH's strategische verschuiving richting de VS, goed voor 25 procent van de 84,7 miljard euro omzet in 2024. Nu de Chinese luxemarkt vertraagt en Europa afzwakt, hebben de VS hun leidende positie herwonnen, ondanks aanhoudende geopolitieke onzekerheid.

Burke zal nu de regionale leiders Anish Melwani en Davide Marcovitch aansturen en is tevens benoemd tot niet-uitvoerend voorzitter van Tiffany & Co. Deze stap, die voor het eerst werd gemeld door WWD, is een teken van zowel continuïteit als een hernieuwde focus op de VS.

“Gedurende onze nauwe en vruchtbare samenwerking heeft Michael de waarden van onze groep perfect belichaamd”, aldus Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH, in de aankondiging. “Zijn uitstekende leiderschap heeft ertoe bijgedragen dat de aantrekkelijkheid en het vakmanschap van de hele industrie naar nieuwe hoogten zijn getild.”

Tegelijkertijd werd Daniel DiCicco in april benoemd tot voorzitter en algemeen directeur van Louis Vuitton China, waarmee LVMH zijn leiderschap in beide belangrijke regio's verder versterkt.

Burkes heraanstelling zou wel eens vooruitziend kunnen blijken. Zijn grondige kennis van de Amerikaanse consument, instinct voor merkpositionering en directe lijn met Arnault bieden LVMH een stabiele factor in een tijd van stijgende tarieven, culturele verschuivingen en ambitieuze retail expansie. Nu luxemerken zich aanpassen aan een volatielere wereldmarkt, is het plaatsen van een ervaren leider in het op een na grootste marktgebied wellicht de slimste zet van de groep voor stabiliteit en groei.