Lycra benoemt nieuwe CEO

The Lycra Company vindt een nieuwe Chief Executive Officer in Gary Smith die per 27 november in dienst treedt. De nieuwe CEO vervangt interim CEO Dean Williams die sinds augustus de tijdelijke rol op zich nam.

Het betekent dat Williams zijn rol als financieel directeur zal blijven vervullen en zal helpen bij de overgang. Smith wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde organisatie van The Lycra Company en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur, zo staat in het persbericht.

De nieuwe CEO heeft ruim 25 jaar ervaring in het zakelijk leiderschap. In zijn meest recente functie zat hij op de stoel als CEO bij Hatteras Yachts, Inc. - een custom motor- en visbootbedrijf. Daar gaf hij leiding aan een succesvolle turnaround en de verkoop van het bedrijf.

"Gary is een bewezen CEO met diepgaande merkervaring en kennis van onze industrie, samen met een lange geschiedenis in het succesvol laten groeien van bedrijven en het creëren van aandeelhouderswaarde", aldus Craig Rogerson, executive chairman van The Lycra Company. "We hebben er alle vertrouwen in dat zijn leiderschap ons zal helpen onze groeiplannen voor de lange termijn te versnellen."

"Ik ben verheugd me aan te sluiten bij The Lycra Company met haar portfolio van merken van wereldklasse, vooraanstaande marktpositie en geschiedenis van innovatie," voegt Smith toe. "Ik kijk ernaar uit om deze ongelooflijke organisatie te leiden en samen te werken om voort te bouwen op haar fundamenteel succes."