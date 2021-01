Maatpakkenmerk De Fursac verwelkomt Gauthier Borsarello als creatief directeur

Gauthier Borsarello is de nieuwe creatief directeur van het Franse maatpakkenmerk De Fursac. Dat bevestigt Borsarello zelf via zijn Instagrampagina. Hij is de opvolger van Alix de Naour, die de functie tien jaar lang bekleedde. Zijn eerste collectie voor De Fursac zal de voorjaarscollectie 2022 zijn.

In het Instagrambericht zegt Borsarello: “Ik ben verheugd om bij De Fursac te gaan werken als creatief directeur en dankbaar voor het vertrouwen van Elina Kosourna (CEO). De Fursac is een merk dat ik erg bewonder. Het kleedt mannen sinds 1973 met de overtuiging dat kwaliteitskleding ook toegankelijk kan zijn.”

Tegenover WWD zegt de ontwerper veel ideeën te hebben voor het merk, zowel op het vlak van producten als imago. In zijn Instagrampost noemt Borsarello ‘het tijdperk en de buurt waarin het merk is geworteld’ en de ‘panache, jeugdige energie en de glorie van het Parijse nachtleven uit het verleden’ als belangrijke inspiratiebronnen.

Borsarello heeft ervaring als stylist, freelance ontwerper en adviseur voor verschillende kleding- en horlogebedrijven. Sinds april werkt hij voor De Fursac als consultant. Zijn kennis over mode dankt Borsarello aan zijn jarenlange ervaring met de in- en verkoop van vintage kleding. Via zijn gelijknamige website verkoopt hij een zorgvuldig gecureerde selectie kleding en accessoires, veelal in de categorieën workwear en sportswear. “Het bestuderen van vintage kleding helpt me om beter te ontwerpen,” aldus Borsarello tegenover WWD.

De Fursac maakt sinds 2019 deel uit van modegroep SMCP , waaronder ook Sandro, Maje en Claudie Pierlot vallen. Het merk heeft 60 verkooppunten in Europa, waarvan 20 eigen winkels in Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië. Ook heeft het een eigen webshop die actief is in 28 landen wereldwijd, waaronder België en Nederland.