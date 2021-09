Maison the Faux wint Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021

Multidisciplinaire ontwerpers Maison the Faux heeft de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021 gewonnen, zo is te lezen in een bericht op de website van het Gieskes-Strijbis Fonds. Maison the Faux ontvangt hierdoor 60.000 euro.

Het bedrag mogen de kunstenaars naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling, aldus het bericht. “Tessa de Boer en Joris Suk overtuigen door hun enorme begeestering en drive om langs en buiten alle gebaande paden in de modebusiness te kiezen voor een veel theatralere presentatie van hun werk. Weg van de snelle productieprocessen in die industrie ontwikkelen ze een unieke performance praktijk, waarbij ze het avontuur niet schuwen. De commissie vindt hun werk een ode aan de verbeelding en een rolmodel voor inclusiviteit en emancipatie, en hoopt dat de podia in Nederland én daarbuiten ruim baan gaan bieden aan MAISON the FAUX.”

Maison the Faux is niet de enige ontvanger van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021. Ook DJ Carista eendragt heeft de prijs en het bijbehorende prijzengeld ontvangen.