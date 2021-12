Maison365 stelt nieuwe CCO aan

Personal shopping service Maison365 heeft een nieuwe Chief Commercial Officer benoemd. Dit heeft het Nederlandse modebedrijf aangekondigd in een persbericht. Voormalig Bijenkorf verantwoordelijke Kim Kennedie bekleedt sinds 1 december de functie van CCO, zo is te lezen in het statement.

Tot haar aanstelling als CCO bij Maison365 was Kennedie vijf jaar lang werkzaam als verantwoordelijke Brand Partnerships bij De Bijenkorf. Op de e-commerce en marketing afdeling van de Nederlandse warenhuisketen vervulde zij verschillende rollen en droeg zij bij aan de transitie van het bedrijf “richting een retail mediamerk”, aldus Maison365 in het persbericht. Eerder was Kim Kennedie ook werkzaam als Head of Styling bij The Cloakroom, een concurrent van Maison365 die een personal shopping biedt voor mannen. Met Kennedie als CCO hoopt Maison365 zijn commerciële afdeling uit te kunnen breiden, aldus het Nederlandse bedrijf in het persbericht.