Managing Director ANWR Garant Nederland verlaat het bedrijf

De Managing Director van ANWR Garant Nederland, Dennis Beute, trad op 30 september terug uit de directie. Beute vervulde de functie 15 jaar, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Beute was in zijn ANWR Garant-tijd onder meer verantwoordelijk voor de fusie van ANWR en Garant en de acquisitie van de Sport 2000 licentie.

De functie wordt tijdelijk vervuld door de Managing Director van de Sport-divisie, Bert Verdijck.

“De 15 jaar bij ANWR Garant Nederland waren voor mij in alle opzichten een waardevolle, ondernemende tijd. Het is nu tijd voor mij om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan”, aldus Beute.

“We willen Beute bedanken voor zijn inzet en de succesvolle tijd die we samen hebben doorgebracht. We wensen hem het allerbeste voor zijn professionele en persoonlijke toekomst”, voegt Praveen Yadav, Managing Director van ANWR Garant International.

ANWR Garant Nederland is het dochterbedrijf van ANWR Garant International. Het bedrijf optimaliseert processen en biedt diensten aan onafhankelijke schoen-, sport-, en lederhandelaren via handels-, communicatie- en financieringsplatforms. Het bedrijf genereerde in 2023 een omzetvolume van 20,7 miljard euro.