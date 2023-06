Managing director en mede-oprichter Pom Amsterdam vertrekt

Matthijs Bijl, managing director en mede-oprichter van modemerk Pom Amsterdam, vertrekt bij het merk. Bijl blijft wel actief als aandeelhouder bij het Nederlandse merk, zo meldt hij in een bericht op LinkedIn.

Bijl gaat met een sabbatical. Hij bedankt in zijn bericht mede-oprichters Liesbeth Zu Castell - Rüdenhausen - Lotgering en Violet Lotgering, het team van Pom, de leveranciers en de klanten, zowel de eindconsumenten als de retailklanten.

Pom Amsterdam is in 2011 opgericht. Het merk begon als een merk voor sjaals, maar is inmiddels een volledig lifestylemerk. Het introduceerde in 2017 een kledingcollectie. Pom Amsterdam heeft ongeveer 800 verkooppunten en een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro, aldus Bijl in het bericht.