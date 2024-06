Mango kondigt nieuwe directeur Mango Home aan

Mango benoemt Nuria Font tot directeur van Mango Home. Dit laat de Europese modegroep weten in een persbericht. Font volgt Laura Vila op, die na zeventien jaar bij het bedrijf vertrekt om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan.

Font begint in 2016 bij Mango als CPM (commercial product manager). Ze had verschillende leiderschapsfuncties binnen het bedrijf, waaronder B2B key account manager voor de Aziatische en Midden-Oosterse markten, manager van de groothandelsafdeling, projectmanager en sinds 2017 leidinggevende groothandel. Vanaf deze maand neemt ze de leiding over van de Home-lijn van Mango.

Mango Home is opgericht in 2021. Het assortiment groeit snel: het begon met een textielcollectie, sinds vorig jaar zijn daar home decoratie en huishoudelijke artikelen bijgekomen. Mango Home is zowel online als in vijf fysieke Mango-winkels in steden als Madrid, Barcelona en Zaragoza te vinden. De collectie is evenals beschikbaar op 32 online marktplaatsen, voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten. In 2025 is Mango Home van plan om zijn eerste fysieke winkels te openen.