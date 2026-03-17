Mango versterkt zijn directieteam met Italiaanse Sara Donninelli

De Spaanse multinational Mango versterkt zijn directieteam met de benoeming van Sara Donninelli tot nieuwe Chief Brand Officer en lid van het directiecomité. Zij staat voor de uitdaging om de identiteit van het merk te consolideren en wereldwijd nieuwe horizonten te verkennen.

Donninelli volgt de Spaanse directrice Blanca Muñiz op, die het bedrijf verlaat om nieuwe professionele projecten na te streven. Over deze projecten zijn geen verdere details bekendgemaakt.

“Het is een eer om deel uit te maken van een bedrijf met de staat van dienst en ambitie van Mango. Na jarenlang leiding te hebben gegeven aan luxemerken, ga ik deze uitdaging aan met de ambitie om mijn wereldwijde en strategische visie in te brengen. Mijn doel is het unieke DNA van het merk te versterken en de waardepropositie verder te verhogen om een emotionele band met onze wereldwijde community op te bouwen”, aldus Donninelli in een verklaring.

De Italiaanse directrice, afkomstig van Estée Lauder, start in de komende weken en rapporteert rechtstreeks aan president en CEO, Toni Ruiz. Donninelli zal haar strategische visie inbrengen in de Brand-divisie, met als hoofddoel het versterken van de pijler Elevate. Dit is een van de vier pijlers van het Strategisch Plan 4E 2024-2026 van Mango, dat gericht is op het verhogen van de aantrekkingskracht van het merk en het creëren van emotionele banden met klanten.

De benoeming van Donninelli voegt ook een nieuwe “E” toe aan het strategische plan: de pijler Empower. Hiermee toont het bedrijf zijn toewijding aan het aantrekken en ontwikkelen van het beste talent om het succes van de toekomstige roadmap te garanderen. De andere drie pijlers van het plan zijn Expand, gericht op de groei van het fysieke netwerk; Excel, gericht op technologische en operationele uitmuntendheid; en Earn, gericht op het waarborgen van winstgevendheid en zelffinanciering.

Een gevestigde carrière bij wereldwijde luxemerken

Sara Donninelli heeft een diploma in Industrial Organization Engineering van de Politecnico di Milano en een professioneel certificaat in Digital Marketing van New York University. Ze combineert een technische achtergrond met strategische ervaring in productontwikkeling, storytelling en merkopbouw, met meer dan twintig jaar ervaring in de luxe cosmetica- en parfumsector. Haar professionele loopbaan omvat sleutelposities bij The Estée Lauder Companies, Coty en L'Oréal Luxe.

In haar laatste functie als Senior Vice President en Global General Manager Luxury Fragrance Portfolio bij Estée Lauder gaf ze leiding aan merken als Kilian Paris en Éditions de Parfums Frédéric Malle. Hiermee versterkte ze hun internationale expansie en consolideerde ze hun wereldwijde positionering.

Eerder bekleedde Donninelli verantwoordelijke functies bij Estée Lauder en droeg ze bij aan de ontwikkeling van Estée Lauder en Tom Ford Beauty. Bij Coty beheerde ze merken als Calvin Klein en Tiffany & Co. Bij L'Oréal Luxe was ze verantwoordelijk voor product- en merkstrategieën voor merken als Diesel, Ralph Lauren, Maison Martin Margiela, Stella McCartney en Biotherm.

De benoeming komt op een cruciaal moment voor Mango. Het bedrijf sloot 2025 af met een omzet van 3.767 miljoen euro, een stijging van 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast steeg de merkwaarde met 26 procent, volgens de Kantar BrandZ 2025-ranglijst.