Manon Hendriks nieuwe Commercial Directeur State of Art

Herenmodemerk State of Art stelt Manon Hendriks aan als Commercial Director en wordt eindverantwoordelijke voor de collecties, inkoop en merchandising, en marketing. State of Art maakt dat vandaag bekend via een persbericht. Hendriks treedt hiermee in de schoenen van Hans Kuijf.

Hendriks heeft veel ervaring in de mode opgedaan in bedrijven als Hunkemöller en Calvin Klein. Bij Hunkemöller vervulde Hendriks de functie als Buying Director sinds 2004, zo staat in het persbericht. In 2013 maakte ze de overstap naar Calvin Klein waar ze als Director aan de slag ging. Daar hield ze toezicht op het retail portfolio op gebied van collectie en commerciële strategie.

René Repko, General Manager bij State of Art, meldt in het persbericht blij te zijn met de versterkende factor in het directieteam: “Voor State of Art neemt Hendriks relevante internationale ervaring mee. Bovendien heeft ze ervaring met sterke modemerken.”