Manufactum wil uitbreiden in Benelux met nieuw directielid

Maximilian Kleinert treedt in september toe tot de directie van Manufactum om de expansie in groeimarkten verder te stimuleren.

Expansieplannen

Het dochterbedrijf van de handelsgroep Otto Group is gespecialiseerd in een assortiment duurzame, tijdloze waren voor dagelijks gebruik, waaronder ook kleding. Tot nu toe exploiteert Manufactum veertien warenhuizen in Duitsland en een filiaal in Wenen.

In de toekomst wil het bedrijf zijn aanwezigheid in andere markten versterken, aldus een bericht op maandag. Voorbeelden zijn landen zoals Denemarken, België, Luxemburg en Nederland.

“Bij de Otto Group concentreren we ons meer dan ooit op de schaalvergroting van succesvolle bedrijfsmodellen. Concreet willen we internationaal diversifiëren en ons marktaandeel in Europa en de Verenigde Staten op de middellange tot lange termijn uitbreiden”, zegt Sergio Bucher, bestuurslid van de Otto Group voor merken en detailhandel.

Groeiende vraag naar duurzame waren

Manufactum ziet een toenemende vraag naar duurzame producten en betrouwbare merken. In de kledingsector biedt de retailer bijvoorbeeld kinderkleding van het duurzame label Engel aan, of merken zoals Lanius en Armor Lux voor dames.

“We zijn ervan overtuigd dat de toewijding van Manufactum aan hoogwaardige, functionele en repareerbare producten ook klanten buiten Duitsland en Oostenrijk zal inspireren tot een bewuster consumptiegedrag. Het biedt hun een welkom alternatief voor de alomtegenwoordige, snel bewegende massaproducten”, zegt Bucher.

Kleinerts terugkeer naar de Otto Group

Kleinert is nu naast Alexander Peters en Kai Steffan directielid bij Manufactum. Hun verantwoordelijkheden blijven ongewijzigd door de uitbreiding van de directie, waarbij Steffan het voorzitterschap van de Manufactum-directie op zich neemt.

De bedrijfseconoom Maximilian Kleinert begon zijn carrière in investment banking in Frankfurt. Zijn eerste baan bracht hem in 2012 naar de accountantsfirma Ernst & Young in Hamburg. In juni 2017 stapte Kleinert over naar het bedrijfsstrategieteam van de Otto Group, waar hij als afdelingshoofd de verkoop van Sportscheck in 2020 begeleidde.

In maart 2021 nam hij de positie van Chief of Staff over en rapporteerde rechtstreeks aan Sergio Bucher, lid van de raad van bestuur van de Otto Group voor merken en detailhandel, met de focus op de investerings- en internationaliseringsstrategie van de Otto Group. Voor zijn terugkeer naar de Otto Group werkte Kleinert als Director of Business Change bij de Britse online retailer Freemans Grattan Holding, waar hij een sleutelrol speelde in de technologische transformatie van het bedrijf.