Marc Cain-CEO Patric Spethmann: “Het gaat niet alleen om het aanstellen van een nieuwe CEO.”

Patric Spethmann is vanaf juni de nieuwe CEO van Marc Cain. Met de voormalige Chief Operating Officer van Marc O'Polo koos oprichter Helmut Schlotterer niet voor een bekend gezicht uit de mode-industrie, iemand die al in de schijnwerpers stond of zich had geprofileerd met spectaculaire turnarounds.

Het profiel van Spethmann is wel degelijk een interessante. Het combineert een diepgaand begrip van technisch complexe onderwerpen met een grote passie voor de dynamiek van de mode-industrie. Tijdens zijn eerdere carrière-stappen – van Tchibo en Otto tot Marc O'Polo – heeft de Hanzeaat een reputatie opgebouwd als expert in operationele transformaties en als een behendige teamleider.

In een interview met FashionUnited spreekt hij over zijn managementfilosofie, de kenmerken van een goede CEO en zijn aanpak bij Marc Cain.

Waarom heeft u na de succesvolle jaren bij Marc O’Polo besloten om naar Marc Cain over te stappen?

Patric Spethmann: Naar mijn mening moet je als Chief Operating Officer je doelen binnen vijf tot acht jaar bereiken. Dat betekent met volle kracht de onderwerpen aanpakken en verandering teweegbrengen. Deze aanpak heeft bij Marc O'Polo zeer goed gewerkt.

Wat trekt u aan in de CEO-positie bij Marc Cain?

Het is een ontzettend sterk merk met een enorme uitstraling in de markt. De combinatie van creativiteit, kwaliteit en vooruitstrevendheid die volledig in dit bedrijf verankerd is – dat is absoluut van deze tijd. Nu mijn taak bij Marc O'Polo is volbracht, voelde ik me aangetrokken tot deze positie bij Marc Cain om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Heeft u een plan van aanpak voor Marc Cain in de komende maanden?

In de eerste drie maanden creëer je met alle betrokkenen een zo objectief mogelijk 360-gradenoverzicht van het bedrijf. Dit doe je met de leidinggevenden, medewerkers, klanten en stakeholders om een goed gevoel te krijgen voor het merk en de producten. Want hoe langer je in het bedrijf werkt, hoe sterker je eigen perceptie wordt beïnvloed. Daarom is het belangrijk om juist in het begin snel verschillende perspectieven te verzamelen, inzichten te evalueren en een gedegen begrip op te bouwen.

De omzet van Marc O’Polo is de afgelopen jaren, ondanks de moeilijke modemarkt, snel gegroeid. Sprak dat in uw voordeel als toekomstige CEO van Marc Cain?

Marc Cain bevindt zich in het premiumsegment. Dat werkt anders, de klanten zijn anders, dat kun je zeker niet één op één overnemen. Natuurlijk zijn er een paar fundamentele thema's om groei te realiseren en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen. Dat is Marc O'Polo goed gelukt. Ik was daar een van de vijf directieleden – we waren gewoon een geweldig team.

Wat wel vergelijkbaar is, is de samenwerking in een door de eigenaar geleid, middelgroot modebedrijf.

Ik heb altijd met eigenaren gewerkt, of het nu bij Marc O'Polo was of bij Depot.

Hoe is de chemie tussen u en de heer Schlotterer?

Ik heb groot respect voor de heer Schlotterer, voor zijn levenswerk en voor zijn inzicht in de richting die een bedrijf moet inslaan om ook in de toekomst relevant te blijven. Op dit punt zijn we het absoluut eens en denken we op een vergelijkbare manier. We zijn voortdurend in nauw overleg.

Zijn jullie het ook eens over de richting die een middelgroot modebedrijf moet inslaan?

We hebben over veel onderwerpen een gedeelde visie op de ontwikkeling van het merk, de producten en het bedrijf. Het is daarbij belangrijk om de medewerkers, klanten en stakeholders mee te nemen in dit proces.

Voor oprichters kan loslaten uiteindelijk moeilijk zijn.

Voor de heer Schlotterer en mij is het duidelijk waar het om gaat. Het gaat niet alleen om het aanstellen van een nieuwe CEO, maar om het voortzetten van zijn levenswerk, zodat het in de toekomst kan blijven groeien. En dat weten we allebei. We kennen elkaar al een tijdje en hebben deze vragen voor onszelf kunnen beantwoorden. Hij voor zichzelf, ik voor mezelf, en wij samen.

Wat zijn de belangrijkste taken van een CEO?

Als CEO zie ik vier pijlers. Ten eerste, strategie en visie: waar moet een merk naartoe? Waar ligt de relevantie over vijf, tien en 25 jaar? Ten tweede, cultuur en waarden: hoe gaan we binnen het bedrijf met elkaar om? Het is een duidelijke taak van de CEO om de juiste mensen op de juiste plek te hebben en de kerncijfers onder controle te houden. Maar het overkoepelende doel is om mensen te motiveren zich te ontwikkelen, hen mee te nemen en met elkaar te verbinden. Dat is de energie die nodig is om het bedrijf vooruit te helpen.

Wat kenmerkt volgens u een goede CEO?

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat een leidinggevende functie – of het nu CEO, COO of directeur is – een communicatieve taak is. Het is een kwestie van houding, richting, besluitvorming, samenwerking en teamgeest. Leidinggevenden moeten er op elk niveau in slagen om een team te vormen van veel verschillende karakters. Mensen die open met elkaar willen samenwerken om het beste voor hun bedrijf te bereiken. En ik denk dat ik daar in al mijn functies goed in geslaagd ben.

Hoe neemt u medewerkers mee?

Als je iets in mensen wilt veranderen, moet je jezelf en anderen enthousiasmeren. Dat bereik je niet door te zeggen: ‘je moet dit doen’. Als ze zelf voelen dat er iets spannends gebeurt dat hen interesseert, dan hebben ze de moed om te vragen: “Hé Patric, hoe kan ik bijdragen aan het succes van het bedrijf?”

Hoe wilt u zijn als leidinggevende?

Ik geloof dat het heel belangrijk is om zeer transparant, communicatief en authentiek te zijn. Als boegbeeld en zeker als CEO, omdat je dan door het hele team zo wordt gezien. Ik vind het belangrijk dat de medewerkers begrijpen: hoe denkt Patric, wat voor type is hij, waar hecht hij waarde aan, waar kan hij niet mee omgaan en wat wil hij niet?

Voor Marc O’Polo werkte u bij Tchibo, Otto en Depot. Wat is er zo aantrekkelijk aan de mode-industrie?

Ik ben al 25 jaar actief in de retail. Dit is zeker een bijzonder uitdagende tijd, maar er is altijd veel beweging geweest. De snelheid die in deze branche nodig is, in combinatie met veranderende klantwensen, heeft altijd voor een sterke dynamiek gezorgd. Dat vind ik tot op de dag van vandaag fascinerend. De mode-industrie is gewoonweg boeiend en inspirerend.

Hoe belangrijk is identificatie met de branche en het product voor u?

In de mode-industrie kom je creatieve mensen en aantrekkelijke producten tegen. Daarom is het voor mij de moeite waard om mijn energie en werkkracht hierin te steken. En ik identificeer me er volledig mee. Ik kan me niet voorstellen een baan te hebben waarbij ik niet achter het product sta.

De modemarkt is momenteel veeleisend. Wat is volgens u vandaag de dag onmisbaar voor een middelgroot modebedrijf om succesvol te zijn?

De hele modemarkt, de hele retailsector, bevindt zich in een structurele verandering. Tegenwoordig staat winkelen als belevenis veel meer op de voorgrond. Daarbij komt dat veel steden niet weten hoe ze dit op een aantrekkelijke manier kunnen realiseren, vooral in middelgrote steden waar ook Marc Cain met winkels vertegenwoordigd is. Tegelijkertijd is er de noodzaak om in grote projecten te investeren om de technologie vooruit te helpen. Daarvoor moet een bedrijf duurzaam winstgevend zijn. Veel middelgrote bedrijven bevinden zich in deze spagaat, niet alleen in de modesector.

Welke momenten hebben uw carrière en u als manager gevormd?

De samenwerking met teams heeft mij gedurende mijn hele carrière sterk gevormd. Het ontdekken en stimuleren van potentieel, ruimte geven, wederzijds vertrouwen opbouwen en samen groeien. Het gevoel dat iets van mijn werk blijft en dat ik iemand mede heb kunnen vormen, geeft mij voldoening.

Kunnen we concluderen dat het werken met mensen in een team u drijft en voor u de essentie is van werken op C-level en als CEO?

Mijn taak is het bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers in alle vakgebieden. Zij moeten op alle vlakken beter zijn dan ik ooit kan zijn. Dat geldt zowel voor een COO als voor een CEO.

Maar waarom zouden medewerkers iemand volgen als ze vakinhoudelijk duidelijk meer kunnen? Ze volgen alleen als het een persoon is die ze vertrouwen en van wie ze het gevoel hebben dat die het grotere geheel op een hoger niveau overziet. Die persoon is authentiek, kan transparant communiceren, begrijpt en abstraheert complexe problemen – ongeacht het gebied – en brengt ze tot de kern. Diegene neemt beslissingen, bouwt een visie en vindt samen met anderen de weg vooruit.