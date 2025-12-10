Nieuwe topman voor Marc Cain

Patric Spethmann wordt de nieuwe directievoorzitter bij Marc Cain.

Hij start op 1 juni 2026 in zijn nieuwe rol, meldt Marc Cain dinsdag. Schlotterer blijft intussen voorzitter van de raad van bestuur, ‘voornamelijk voor het inwerken van Patric Spethmann en als coach en adviseur’.

Al bij het vijftigjarig jubileum, zo’n tweeënhalf jaar geleden, kondigt de eigenaar en oprichter zijn plannen aan om het in Bodelshausen gevestigde kledingbedrijf over te dragen aan de medewerkers en een nieuwe directeur te vinden die in hun geest handelt. Met Spethmann lijkt Schlotterer deze nu gevonden te hebben; zijn vertrek bij Marc O’Polo is vorige week aangekondigd. Schlotterer blijft voorlopig voorzitter van de raad van bestuur.

“Met Patric Spethmann hebben we een leidinggevende met jarenlange ervaring in de sector binnengehaald”, zegt Schlotterer. “Samen zetten we de koers uit voor het behoud en de strategische verdere ontwikkeling van ons merk en onze waarden. Hiermee zijn we optimaal gepositioneerd voor de toekomst en reageren we snel en efficiënt op de uitdagingen van de nieuwe tijd.”

Nieuwe topman komt van Marc O’Polo

Patric Spethmann Credits: Marc O’Polo

Spethmann is bijna zeven jaar actief als operationeel directeur voor het in Stephanskirchen gevestigde kledingbedrijf en is in deze periode verantwoordelijk voor de digitale transformatie. Daarvoor is hij, volgens zijn eigen gegevens op carrièreplatform LinkedIn, lid van de directie bij de Duitse woonaccessoireketen Depot.

“Als toonaangevende speler in de premium damesmode ben ik vooral enthousiast over de buitengewone innovatiekracht en de duidelijke focus op toekomstgerichte technologieën”, aldus Spethmann. “Deze combinatie van creativiteit, kwaliteit en vooruitstrevendheid maakt Marc Cain voor mij een bedrijf dat impulsen geeft aan de hele sector.”

Bij Marc Cain behoort naast Schlotterer momenteel alleen Dirk Büscher, directeur verkoop en logistiek, tot de directie.

Dit artikel is op 10 december 2025 om 9.33 uur bijgewerkt met een persbericht van Marc Cain.