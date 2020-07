Marcel Boekhoorn teruggetreden uit Raad van Commissarissen Hema

Marcel Boekhoorn is niet langer onderdeel van de Raad van Commissarissen van Hema. Dit meldt het bedrijf in een persbericht op dinsdag. Boekhoorn is al per 3 juli niet langer lid van de raad, zo meldt het bericht.

“Deze beslissing hangt samen met de veranderingen in de eigendomsstructuur van hema, die zijn ingezet door het recent aangekondigde herkapitalisatieproces,” aldus het persbericht. “De directie en Raad van Commissarissen van Hema zijn Marcel Boekhoorn zeer dankbaar voor zijn bijdrage aan Hema in de afgelopen jaren, zowel als eigenaar als zijn rol van commissaris.”

Hema kwam op 15 juni in handen van de schuldeisers, zijnde de obligatiehouders. Boekhoorn was met zijn Ramphastos Investments nog steeds juridisch eigenaar, maar de economische eigenaren zijn vanaf dat moment de obligatiehouders. Over enkele maanden, wanneer de overeenkomst die gesloten is met de schuldeisers is afgerond, zullen zij ook de juridische eigenaar zijn en staat Boekhoorn buitenspel.

De Raad van Commissarissen van Hema bestaat op dit moment uit Wilco Jiskoot, Ronald van der Vis, Dorine Wekking en Jan Zijderveld.