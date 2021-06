Marco Gobbetti dient ontslag in als CEO van Burberry

Burberry CEO Marco Gobbetti heeft zijn ontslag ingediend, zo blijkt uit een persbericht van Burberry. Gobbetti zal het bedrijf verlaten aan het einde van 2021.

Gobbetti heeft er bijna vijf jaar op zitten bij Burberry als hij aan het einde van het jaar vertrekt bij het bedrijf. Gobetti was verantwoordelijk voor de transformatie van Burberry. Als reden voor zijn vertrek wordt een ‘andere kans’ genoemd waarbij hij ‘terug kan keren naar Italië en dichter bij zijn familie kan zijn’.

Burberry zal op zoek gaan naar een opvolger voor Gobbetti, zo is te lezen in het bericht. “Nu Burberry nieuwe energie heeft en ferm op een pad naar groei staat, voel ik dat dit het juiste moment is op mijn functie neer te leggen,” aldus Gobbetti in het bericht.