Marco Gobbetti: Wie is de man achter de transformatie van Burberry en Ferragamo?

Marco Gobbetti verlaat zijn functie als CEO van Salvatore Ferragamo, het luxemerk dat hem in 2022 aantrok om het bedrijf nieuw leven in te blazen. Sinds zijn aantreden voert hij belangrijke veranderingen door, zoals het versterken van de merkidentiteit, het vernieuwen van de klantenrelatie en het versnellen van de digitalisering. Gobbetti, geboren in 1958 in Vicenza, heeft een indrukwekkende internationale carrière bij Italiaanse, Franse en Britse modemerken. Steeds opnieuw weet hij grote luxemerken te transformeren en hun groei te stimuleren.

Een topmanager in de modewereld

In 2021 plaatst Forbes Italia Gobbetti op de lijst van 100 topmanagers van het jaar. Een jaar later staat hij op de tiende plek in een ranglijst van Il Sole 24 Ore over de best betaalde managers van Italië, met een jaarsalaris van bijna 14 miljoen euro. Zijn succes dankt hij aan zijn strategische visie en zijn vermogen om snel in te spelen op marktontwikkelingen.

Hij transformeert Burberry en Ferragamo

Voordat Gobbetti bij Ferragamo start, leidt hij vanaf 2017 het Britse luxemerk Burberry. Daar ontwikkelt hij een duidelijke strategie, versterkt hij de communicatie, vernieuwt hij de producten en zet hij volop in op digitalisering.

Bij Ferragamo maakt hij direct impact. Een van zijn eerste beslissingen is de aanstelling van Maximilian Davis als creatief directeur. Hij kiest Davis vanwege zijn moderne en elegante stijl, die perfect aansluit bij de nieuwe richting van het merk.

Hij versnelt digitale innovatie met Farfetch

In augustus 2022 sluit Gobbetti een samenwerking met Farfetch, een wereldwijd platform voor luxe mode. Dit partnerschap versnelt de digitale transformatie van Ferragamo en trekt een jonger publiek aan. Volgens Gobbetti is Farfetch de ideale partner om de online groei van het merk te stimuleren.

Sterk leiderschap bij topmerken

Gobbetti gelooft in de kracht van creatieve talenten. Dit blijkt eerder bij Burberry, waar hij Riccardo Tisci benoemt als creatief directeur. De twee werken al eerder samen wanneer Gobbetti tussen 2004 en 2008 CEO is van Givenchy.

Voor zijn tijd bij Burberry is Gobbetti van 2008 tot 2016 CEO van Céline. Samen met ontwerper Phoebe Philo verdrievoudigt hij de omzet door het productaanbod te vernieuwen en het imago van het merk te versterken. Daarvoor leidt hij ook Givenchy en Moschino en begint zijn carrière bij Bottega Veneta en Valextra.

Met zijn jarenlange ervaring en innovatieve visie blijft Gobbetti een invloedrijke speler in de modewereld. De vraag is nu: wat wordt zijn volgende stap?