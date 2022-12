Maria Valdes nieuwe CPO bij Puma

Sportbedrijf Puma krijgt een nieuwe chief product officer. Maria Valdes neemt vanaf 1 januari de functie van CPO op zich, zo blijkt uit een persbericht.

Valdes is geen vreemde van Puma. Ze werkt op dit moment in de categorie sportstyle, maar zal in haar nieuwe rol ook de categorieën motorsport, teamsport, running/training, basketball en accessoires op zich nemen. Valdes zal ook de creatieve richting van het merk overzien naast de strategie waarmee producten op de markt worden gebracht.

De nieuwe CPO werkt al sinds 2010 bij Puma. Voor haar tijd bij Puma werkte ze bij L’Oréal en Inditex.