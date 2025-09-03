Marianne Wesselo benoemt tot regional business director Via Outlets

Via Outlets heeft een nieuwe regional business director in Europa. Marianne Wesselo heeft de functie op zich genomen. Hierdoor wordt ze verantwoordelijk voor outlets in Nederland, Zwitserland en Duitsland.

Wesselo heeft ruime ervaring in de retail en retailvastgoed. Ze werkte onder andere bij Corio/Klépierre en CBRE Investment Management. Ze was onder andere betrokken bij de herontwikkeling van winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

Marianne Wesselo, Regional Business Director bij VIA Outlets, in het persbericht: “Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en samen te werken met onze teams, merkpartners en andere stakeholders om onze drie premium outlets in Duitsland, Nederland en Zwitserland verder te ontwikkelen. De groei van VIA Outlets in het afgelopen decennium is indrukwekkend en ik voel me bevoorrecht onderdeel van dit dynamische team te worden.”