Mariano Puig Planas (94), tweede generatie van modegroep Puig, overleden

Mariano Puig Planas, voormalige voorzitter van Puig en tweede generatie van de familie achter de modegroep, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dit meldt WWD op basis van een statement van de familie.

Mariano Puig Planas stond 30 jaar aan het hoofd van de modegroep en was verantwoordelijk voor de internationale expansie van de groep en haalde (parfum)merken als Paco Rabanne en Carolina Herrera binnen.

Puig werd opgericht door Antonio Puig. Mariano en zijn drie broers Antonio, Jose Maria en Enrique namelijk uiteindelijk het roer over. De broers namen in 1998 afscheid van het bedrijf en droegen op dat moment de verantwoordelijkheid over aan onder andere twee kinderen van Mariano. Marc Puig, de zoon van Mariano, is op dit moment nog steeds CEO van Puig.