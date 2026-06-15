Mario Jorge Machado herkozen als voorzitter van Euratex

De Algemene Vergadering van Euratex, de organisatie die de nationale verenigingen van de textiel- en kledingsector in Europa vertegenwoordigt, heeft Mario Jorge Machado herkozen als voorzitter voor een nieuwe termijn.

Machado, die sinds juni 2024 voorzitter is, begint aan deze nieuwe fase met een routekaart die zich richt op drie strategische prioriteiten voor de sector, zo meldt Euratex.

De eerste prioriteit is het versterken van de concurrentiekracht van de Europese industrie door investeringen in innovatie, digitalisering, kunstmatige intelligentie, training en automatisering. De tweede richt zich op het waarborgen van een gelijk speelveld op de Europese markt. Dit door de uniforme toepassing van EU-regelgeving te bevorderen voor alle producten die in de Europese Unie worden verkocht, ongeacht hun land van herkomst. De derde prioriteit is het begeleiden van bedrijven bij hun ecologische en digitale transitie. Het doel is dat duurzaamheid een motor voor concurrentievermogen wordt en geen extra last voor de bedrijfsvoering.

Na zijn herverkiezing herhaalde Machado een van zijn belangrijkste zorgen van de afgelopen maanden over de Europese maakindustrie. “Europa moet zijn industrie koolstofvrij maken, niet de-industrialiseren”, stelde hij in het persbericht.

De verklaring sluit aan bij de waarschuwingen die de directeur vorige maand uitte tijdens de Textile ETP-conferentie. Daar waarschuwde hij voor de geleidelijke afname van de Europese industriële capaciteit. “Europa verliest industrie met een snelheid van ongeveer min vier procent per jaar”, zei hij tijdens zijn toespraak. “Over tien jaar hebben we veertig procent minder industrie als er niets gebeurt.”

Machado is polymeeringenieur, afgestudeerd aan de Universidade do Minho in 1985. Zijn professionele carrière is nauw verbonden met de Portugese maakindustrie, met name via Adalberto Textile Solutions. Hij is al meer dan vier decennia directievoorzitter van dit bedrijf. Daarnaast heeft hij een actieve rol gespeeld in de vertegenwoordiging van de sector. Hij bekleedde leidinggevende functies bij ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, waar hij van 2019 tot 2025 voorzitter was en nu vicevoorzitter is. Hij is ook lid van de bestuursorganen van CIP - Confederação Empresarial de Portugal, AEP - Associação Empresarial de Portugal en Associação Comercial do Porto.

Voorzittersteam bevestigd

Beeld: Euratex.

De Algemene Vergadering heeft ook het directieteam bevestigd dat Machado zal bijstaan in de strategische leiding van de organisatie. Dit team bestaat uit Franz Peter Falke, die Duitsland vertegenwoordigt; Barbara Cimmino voor Italië; Ismail Kolunsag voor Turkije; en Gregory Marchant voor Frankrijk.

Euratex vertegenwoordigt de Europese textiel- en kledingindustrie in belangrijke debatten over industrieel, commercieel en regelgevend beleid op EU-niveau. De sector staat momenteel onder druk van direct-to-consumer platforms uit Azië. Daarnaast zijn er de eisen van de Europese Green Deal, die nieuwe verplichtingen oplegt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit van producten.

Met het hernieuwde mandaat wil de organisatie haar rol als gesprekspartner voor de EU-instellingen versterken, nu het Europese industriebeleid een prominentere plaats op de Europese agenda inneemt.