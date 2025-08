Mark Petereit versterkt inkoopteam Snipes

Mark Petereit is de nieuwe Senior Head of Buying & Planning bij Snipes. Petereit maakte zijn nieuwe functie, die hij op 1 augustus is gestart, vrijdag bekend op LinkedIn. Hij keert na ongeveer vier en een half jaar terug naar de in Keulen gevestigde streetwear-retailer.

Petereit werkte tot voor kort als Buying Director Group voor de 11teamsports Group. Hij aanvaardde deze functie vorig jaar, nadat de teamsport-specialist in 2023 Kickz overnam. Bij de basketbal- en streetwear-retailer nam hij na zijn vertrek bij Snipes de functie van Co-CEO over.

Daarvoor was hij meer dan vijftien jaar werkzaam voor Snipes in verschillende inkoopfuncties, laatstelijk als General Manager Group, Strategic Brands and Head of Buying.