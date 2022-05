Marketingkoorts: Dolce & Gabbana host Kardashian bruiloft in Portofino

Kourtney Kardashian, de in Californië gevestigde realityster, deed bepaald niet geheimzinnig over wat ze op haar bruiloft in Portofino zou dragen. De Kardashian-Jenner clan en entourage was tijdens de bruiloft annex marketingcampagne, die door de media breed werd opgepikt, van begin tot einde gekleed door het Italiaanse modeduo Dolce & Gabbana, zo bleek uit de Instagramposts van het modehuis.

Van de kussens die de Riva speedboten versierden, tot de zorgvuldig gechoreografeerde dorpswandelingen langs de Italiaanse Rivièra (er waren beelden van kinderen die een ijsje aten met hun gestylde families) moest de look een ongedwongen luxe uitstralen. Toch was elk detail overduidelijk gecureerd door Dolce & Gabbana.

Het lijkt erop dat dit de eerste keer is dat een luxemerk zoveel te zeggen heeft over de kledingkeuze van een beroemde familie door de bruiloft te sponsoren. Van de witte kanten en satijnen jurk van de bruid en de dramatische sluier, tot het dubbel-breasted jasje en smoking broek van bruidegom Travis Barker en de lichtroze gevederde jurk van Kris Jenner, de moeder van de bruid: elke look was tot in de puntjes uitgedacht en werd op zowel de Instagram van het Italiaanse modehuis als die van het bruiloftsfeest gepubliceerd.

Wat aan intimiteit ontbrak tijdens deze bruiloft, werd gecompenseerd door maximale blootstelling. Zelfs het huwelijksaltaar was Alta Moda Dolce & Gabbana, versierd met religieuze ornamenten, brokaat, goud, kandelaars en rode rozen.

Het huwelijksfeest als marketing evenement

Het modehuis Dolce & Gabbana gaf aan dat ze het evenement "hosten", terwijl anderen spraken over een exclusieve sponsordeal. Het is geen geheim dat de Kardashian-Jenner familie een meester is in het genereren van online ‘buzz’ en deze bruiloft, die gefotografeerd werd door Ellen Von Unwerth, een van de meest productieve fotografen van de mode-industrie, is geen uitzondering.

Dolce & Gabbana betreedt langzaam weer de publieke arena, na een pr-fiasco eind 2018 in China waar een ongelukkig gekozen marketingcampagne nog meer ophef creëerde vanwege Stefano Gabbana's racistische berichten, die op Instagram waren uitgelekt. Het jaar daarvoor merkte het modehuis publiekelijk op dat zwangerschappen na IVF 'synthetische' baby's produceren. Sindsdien hebben de medeoprichters van het modebedrijf op sociale media een stapje terug gedaan, en doen hun marketing teams nu het woord.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.