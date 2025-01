Marks & Spencer topman, Chanel CEO en Britse kostuumontwerper krijgen eretitel

Met de wisseling van het jaar is het ook weer tijd voor de New Years Honours van de Britse koning Charles. Op de lijst staan meerdere modeprofessionals.

Zo staat Richard Price, managing director bij Marks & Spencer, op de lijst. Hij wordt geëerd voor zijn bijdrage aan de modewereld. Kostuumontwerper Sandy Powell, wie al onderdeel is van The Order of the British Empire (OBE), wordt geëerd vanwege haar bijdrage aan kostuumontwerp. Daarbij komt nog Leena Nair, CEO van Chanel. Zij staat op de lijst vanwege haar bijdrage aan de retail- en consumentensector.

De New Years Honours houdt de uitreiking van diverse Britse eretitels in.