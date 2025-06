Marni: Francesco Risso vertrekt als creatief directeur

Na tien jaar samenwerking gaan Marni en creatief directeur Francesco Risso uit elkaar. Een opvolger is nog niet benoemd.

“Onder creatieve leiding van Francesco heeft Marni een nieuwe impuls aan het merk gegeven. Zijn gedurfde creatieve evolutie leidde tot vernieuwing van de damescollecties, uitbreiding van de herencollecties en de ontwikkeling van shows en meeslepende ervaringen. Zijn intuïtieve manier om emoties te vertalen gaf het merk een grote gevoeligheid. Het resulteerde in talloze artistieke samenwerkingen, waardoor het modehuis zich openstelde voor nieuwe culturele ruimtes”, aldus een bericht van OTB.

“Francesco omarmde de ziel en waarden van het modehuis. Samen met het team heeft hij Marni naar nieuwe horizonten geleid en de basis gelegd voor een nieuw en spannend hoofdstuk. Francesco is een uniek ontwerper en een ware kunstenaar. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst”, voegde Renzo Rosso, voorzitter van de OTB Group, waar Marni onder valt, toe.

Risso: “Ik zal Renzo altijd dankbaar zijn voor zijn vertrouwen in mij”

“Ik zal Renzo altijd dankbaar zijn dat hij in mij geloofde en mij de kans gaf om een reis te beginnen die veel verder ging dan ik ooit had kunnen bedenken. Marni was een studio, een podium, een droom. Het bracht kleur, instinct, zorg en creëerde een ruimte waar mensen zichzelf konden zijn. Het heeft me geleerd hoe je iets met gevoel kunt opbouwen en hoe krachtig echte samenwerking kan zijn. Dank aan het hele Marni-team en alle vrienden die zich onderweg bij ons hebben aangesloten. Op naar de volgende bijzondere reizen”, aldus Risso.

Risso is de tweede ontwerper van het modehuis. In 2016 werd hij aangesteld als vervanger van Consuelo Castiglioni, de oprichter van het merk. Zij vertrok op dat moment na 20 jaar dienstverband bij het modehuis. Castiglioni meldde destijds meer tijd te willen besteden aan haar privéleven. Ze richtte het merk in 1994 op met haar zakenpartner en echtgenoot Gianni Castiglioni.