Marni verlengt contract creatief directeur Francesco Risso

Francesco Risso en Marni blijven nog een tijd aan elkaar gelinkt. Het contract van de creatief directeur van het merk is verlengd, zo meldt Marni in een persbericht.

Risso werkt sinds 2016 voor het modehuis. “Francesco Risso heeft een punctuele visie voor het merk getoond waardoor een nieuw tijdperk is begonnen,” aldus het persbericht. “Trouw aan de ziel van het modehuis heeft Risso het merk voorbij de grenzen geduwd met creativiteit op elk niveau waardoor Marni een speelplaats is geworden voor betekenisvolle, artistieke dialogen.” Het is niet duidelijk voor hoe lang het contract van Risso nu wordt verlengd.

“Sinds het moment dat Francesco zich bij ons aansloot, heeft hij elk beetje van Marni’s dna gepakt terwijl hij de rol van creatief directeur omarmde,” alsus Renzo Rosso, voorzitter van Marni’s moederbedrijf OTB, in het persbericht. “Zijn unieke leiderschap geldt voor elk onderdeel van zijn werk, van stijl tot interieur, tot marketing en de gehele digitale wereld (…) Hij heeft een nieuwe richting bepaald voor het merk, hij heeft het verjongd maar ook zijn eigen gemaakt.”