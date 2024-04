Mary Katrantzou benoemd tot accessoires creatief directeur Bulgari

Griekse ontwerper Mary Katrantzou is aangesteld als eerste creatief directeur voor lederen goederen en accessoires bij Bulgari. Katrantzou maakt het nieuws zelf bekend op haar Instagram pagina. Ze blijft ook werkzaam bij haar eigen gelijknamige merk.

De functie is nieuw in het leven geroepen door het modemerk Bulgari. Katrantzou is al eerder gelinkt aan Bulgari, maar dan door samenwerkingen en het lenen van sieraden voor catwalkshows. “Zowel Bulgari als ik voelden een sterke connectie, een wederzijdse waardering van waarden die ervoor zorgden dat het eerste moment en de eerste samenwerking logisch aanvoelde”, aldus de ontwerper in het statement. Na de eerste samenwerking volgden nog vele anderen, waardoor uiteindelijk is besloten de rol van creatief directeur van lederen goederen en accessoires te creëren. “Ik denk niet dat het vaak voorkomt om een relatie en daarbij het vertrouwen op te bouwen op deze manier.”

De eerste items van Katrantzou’s hand zullen in augustus 2024 in de winkels liggen.

Het merk Bulgari deelt een Grieks erfgoed met Katrantzou. Het merk is namelijk opgericht door Sotirio Bulgari, een Griek die naar Italië verhuisde en daar het merk oprichtte. “Het is een eer het merk te helpen een nieuw hoofdstuk te schrijven door middel van mijn creatieve visie,” zo stelt Katrantzou aan het einde van haar bericht.