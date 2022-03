Materialenbedrijf Pangaia stelt eerste CEO aan

Pangaia heeft Krishna Nikhil aangesteld als de allereerste CEO van het bedrijf, zo meldt het innovatieve materialenbedrijf in een persbericht. Nikhil vervult de functie vanaf 1 april dit jaar.

Nikhil was hiervoor werkzaam bij Ssense waar hij chief merchandising officer en chief marketing officer was. “Ik heb de snelle groei van Pangaia gevolgd en ik ben geïnspireerd door de visie om een earth positive bedrijf te bouwen,” aldus Nikhil in het persbericht. “Ik ben verheugd aan te sluiten bij Pangaia en de wereldwijde gemeenschap die is opgebouwd rond deze inspirerende missie. Ik zie er naar uit samen te werken met het team om de positieve impact op de wereld te versnellen.”

Pangaia noemt de aanstelling van Nikhil de start van de volgende fase van groei en impact voor het bedrijf. In zijn rol zal Nikhil nauw samenwerken met de oprichters van het bedrijf.