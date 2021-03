Mathilde Rougier wint Fashion Makes Sense Award

Ontwerper Mathilde Rougier is de vierde winnaar van de Fashion Makes Sense Award. Rougier won de award afgelopen weekend tijdens de digitale editie van Fashionclash Festival, zo meldt de organisatie in een persbericht. Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 euro gekoppeld.

Franse ontwerper Mathilde Rougier is een multidisciplinaire ontwerper. Ze focust zich op het ontwikkelen van circulaire productie en ontwerpsystemen voor kleding en versieringen. Ze werkt onder andere op de vlakken van modulaire textiel, augmented reality, 3D ontwerp en geupcycled plastic.Thema’s in haar werk zijn digitale aftakeling, glitches, document corruptie en een modulaire beeld generatie, aldus de omschrijving van de ontwerper op de website van Fashionclash.

Tijdens de twaalfde editie van het Fashionclash festival presenteerde Rougier de ‘Modular Augmented Capsule’. Het gebruikte textiel functioneert zoals Lego, stukken kunnen samen worden gevoegd of juist uit elkaar worden gehaald om een nieuwe vorm te creëren. Hierdoor kan constant een nieuw kleding ontstaan zonder afval. De virtuele onderdelen van de onderwerpen kunnen ook worden geupdate zonder afval.

Franse ontwerper Mathile Rougier wint Fashion Makes Sense Award

De publieksprijs ging naar Marko Feher. Hij ging hierdoor naar huis met een geldbedrag van 1000 euro. Hij presenteerde een collectie gemaakt van zijn grootvaders pakken die hij in een nieuw jasje stak. Hij heeft daarnaast shirts, stropdassen, badges, riemen en figurines gerecycled. “Maar belangrijker nog, hij recycled herinneringen,” aldus de website van Fashionclash.

Rougier en Feher wonnen van zeven andere deelnemers: Ari van Twillert, Andrea Grossi, Esra Copur, Kevin Pleiter, Matthew Needham, Sankim en Saskia Lenaerts. De award is een stimuleringsprijs voor jonge ontwerpers met innovatieve en duurzame ideeën. De Fashion Makes Sense award is mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Meester Koetsier Foundation, Gemeente Maastricht en Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.