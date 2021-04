Matt Puckett nieuwe CFO van VF Corp

Modegroep VF Corp heeft een nieuwe CFO. Matt Puckett zal de taak van chief financial officer Scott Roe aan het einde van mei overnemen, zo is te lezen in een persbericht. Puckett wordt naast CFO ook <em>executive vice president</em>.

Puckett is alles behalve een vreemde van VF Corp. Puckett begon twintig jaar geleden bij het bedrijf als senior accountant. Inmiddels heeft hij diverse management posities vervuld waaronder CFO van Timberland, CFO van VF International en vice president global financial planning & analysis.

VF Corp is het moederbedrijf van onder andere Supreme, Vans, Napapijri, The North Face, Eastpak en Timberland.