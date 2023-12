Matteo Tamburini nieuwe creatief directeur Tod’s Door Caitlyn Terra bezig met laden... Mensen Matteo Tamburini, de nieuwe creatief directeur van Tod's. Credits: Tod's

De wisseling van creatief directeuren blijft doorgaan. Modemerk Tod’s heeft nu ook zijn nieuwe creatief directeur aangekondigd: Matteo Tamburini. Tamburini werkte recentelijk nog bij luxe modemerk Bottega Veneta. Daarvoor werkte hij bij onder anderen Emilio Pucci, Schiaparelli en Rochas. De eerste Tod’s collectie van zijn hand zal gepresenteerd worden in februari 2024 tijdens Milan Fashion Week. De nieuwe creatief directeur is verantwoordelijk voor zowel de dames als de herencollectie van het merk. Tod’s benoemt nieuwe creatief directeur: Matteo Tamburini vervult functie “Matteo Tamburini is een getalenteerd creatieveling. Zijn moderne visie van hoge kwaliteit en Italiaanse lifestyle zal een toegevoegde waarde zijn voor ons merk”, aldus Diego Della Valle, president en CEO van de Tod’s Group, in het persbericht. “Tamburini zal een creatief team samenstellen met zeer vaardige mensen met een diepgaand begrip van de luxe wereld.” “Ik ben enthousiast en vereerd om mij aan te sluiten bij de Tod’s familie en onderdeel te worden van een merk dat zo dicht bij mijn oorsprong en herinneringen ligt”, aldus Tamburini. “Ik identificeer mezelf met de waarden van het merk en het constant najagen van hoge kwaliteit en stijl. Ik zie ernaar uit bij te dragen met mijn expertise.”