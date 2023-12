Matthew Williams verlaat Givenchy als creatief directeur

Givenchy en zijn creatief directeur, Matthew Williams, besluiten na drie jaar hun eigen weg te gaan. Williams zal zijn laatste dames- en herencollectie voor herfst 2024 een dezer dagen bekendmaken. De creatief directeur verlaat in januari volgend jaar het bedrijf.

Williams zat ruim drie jaar op de stoel als creatief directeur en nam in 2020 het stokje over van Clare Waight Keller. Williams was toen bekend als ontwerper van het streetwear-geïnspireerde luxemerk 1017 Alyx 9SM, waardoor hij al snel als potentiële opvolger van Waight Keller werd gezien. Williams moest Givenchy een jonge en urban draai geven die aanspreekt bij het grootste consumentenpubliek van nu: Millennials en Gen Z.

Volgens Givenchy is hij daarin geslaagd. “Door zijn geïnspireerde ontwerpen, gedurfde modeshows en keuze voor samenwerkingen met hedendaagse kunstenaars heeft Williams een creatieve vernieuwing geboden die heeft bijgedragen aan de modernisering van het imago van Maison Givenchy”, aldus het Franse luxehuis in het persbericht.

Givenchy en Matthew Williams gaan hun eigen weg

“Ik wil Williams bedanken voor alle energie die hij Givenchy heeft gegeven. Zijn collecties, die zeer creatief en hedendaags zijn, hebben een nieuwe dynamiek gecreëerd en hun publiek gevonden. Ik sluit me aan bij iedereen die het genoeg heeft gehad met plezier met Williams te werken om hem veel succes te wensen in zijn toekomstige avonturen”, aldus Renaud de Lesquen, Chairman & CEO van Givenchy.

"Zoals ik al zei toen ik in 2020 aankwam, was het leiden van het creatieve team van Givenchy de droom van mijn leven. De afgelopen drie jaar heb ik gewerkt aan het voortzetten van de nalatenschap van de heer Hubert de Givenchy, terwijl ik mijn eigen creatieve visie aan de tafel bracht, en ik wil de studio, Renaud de Lesquen en LVMH oprecht bedanken voor deze prachtige kans”, schrijft Williams over zijn vertrek.

Williams zal zich nu gaan concentreren op zijn eigen merk, 1017 ALYX 9SM. Wie Williams opvolgt, is nog niet bekend.

Williams werd geboren in Chicago en groeide op in Californië. Hij richtte Alyx op in New York en verhuisde daarna met het label naar Milaan. In 2015 presenteerde hij zijn eerste damescollectie van Alyx. Het assortiment is sindsdien uitgebreid met herenkleding en accessoires. Daarnaast zijn er een aantal bekende samenwerkingen met merken als Nike, Dior, Moncler en Mackintosh.

Dit artikel is na publicatie voorzien van extra informatie.