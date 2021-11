Matthieu Blazy nieuwe creatief directeur Bottega Veneta

Matthieu Blazy neemt per direct de taak van creatief directeur bij Bottega Veneta op zich nemen, zo blijkt uit een statement van het moederbedrijf van het merk. De aankondiging komt een kleine week na het plotselinge vertrek van Daniel Lee.

Voor Blazy betekent de nieuwe titel een promotie. De ontwerper werd namelijk in 2020 al aangesteld als Ready-To-Wear design directeur bij het merk. Voor zijn functie bij het modehuis werkte hij onder andere bij Raf Simons, Maison Martin Margiela, Céline (voor de naamsverandering van het modehuis) en Calvin Klein. De eerste collectie van Blazy’s hand voor Bottega Veneta zal in februari 2022 gepresenteerd worden.

“Matthieu Blazy is een extreem getalenteerd individu en ik ben trots en verheugd om hem de creatieve leiding van ons luxe modehuis toe te vertrouwen,” aldus Leo Rongone, CEO van Bottega Veneta, in het persbericht. “Bottega Veneta heeft altijd gelijk gestaan met ambacht en distinctieve creativiteit. Matthieu’s aanstelling zal de relevantie van ons merk verder vergroten en onze groei versnellen, terwijl de waarden in het hart van Bottega Veneta behouden blijven.”

François-Henri Pinault, CEO of Kering, voegt daar aan toe: “De sterke basis, specifieke ontwerpcodes en unieke identiteit van Bottega Veneta stellen ons in staat om grote ambities te hebben voor de toekomst van het modehuis. Ik heb het vertrouwen dat Matthieu Blazy’s rijke ervaring en brede culturele achtergrond hem in staat stellen een creatieve impuls te brengen in het dragen van het erfgoed van Bottega Veneta.”

Blazy volgt in de schoenen van Lee die in zijn drie jaar als creatief directeur bij het merk Bottega Veneta liet uitgroeien tot een van de meest gewilde merken in de sector. Lee blies het merk nieuw leven in met verrassende silhouetten, uitgesproken vormen en verfijnde kleurencombinaties. Ook was hij verantwoordelijk voor de lancering van diverse it-bags zoals de Pouch en de Casette. Ook maakte hij furore met de Padded Sandals en werd ‘Bottega Green’ de meest trendy kleuren sinds 2019.