Maximilian Davis nieuwe creatief directeur Salvatore Ferragamo

Italiaans modehuis Salvatore Ferragamo heeft Maximilian Davis aangesteld als nieuwe creatief directeur. Davis start aankomende woensdag, 16 maart, in zijn nieuwe functie, zo is te lezen in een persbericht van het merk.

Davis is de opvolger van Paul Andrew. Andrew kondigde vorig jaar al zijn vertrek aan. Destijds werd gemeld dat het ontwerp van de collecties werd overgenomen door een in-house designteam.

Maximilian Davis studeerde aan het London College of Fashion. Hij richtte in 2020 zijn eigen merk op en trok meteen internationaal de aandacht, aldus Salvatore Ferragamo in het persbericht. De ontwerper haalt inspiratie uit zijn Trinidadse en Jamaicaanse erfgoed. Salvatore Ferragamo omschrijft zijn ontwerpvisie als 'scherp elegant, verfijnd, gevoel voor kleur en cultureel hybride'.

"Ik ben vereerd om mij aan te sluiten bij Ferragamo en dankbaar voor de kans om verder te bouwen op de rijke en gevestigde erfgoed van het modehuis," aldus Davis in het persbericht. "Ferragamo vertegenwoordigd een toewijding aan tijdloze elegantie en verfijning die ik enorm inspirerend vind. Ik zie er naar uit om mijn visie te verwoorden, verhoogd door de codes van Italiaanse ambacht, kwaliteit en innovatie.

Marco Gobbetti, CEO van Salvatore Ferragamo voegt toe: "Ik ben verheugd Maximilian te verwelkomen bij het huis van Ferragamo. De helderheid van zijn visie samen met het niveau van de uitvoering en zijn krachtige esthetiek maken hem een van de meest briljante talenten van zijn generatie. Zijn werk wordt gedefinieerd door elegantie, verfijnde sensualiteit en een constante toewijding aan kwaliteit. Door zijn lens van hedendaagse sensibiliteit, zal hij een nieuw en spannend hoofdstuk schrijven voor dit modehuis dat gebouwd is op creativiteit, ambacht, verfijning en uitzonderlijke menselijke waarden."