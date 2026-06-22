Mede-eigenaar Anna van Toor overleden (71)

Cees van Toor is op 71-jarige leeftijd overleden, zo blijkt uit overlijdensberichten. Van Toor was mede-eigenaar en oud algemeen directeur Anna van Toor.

“Zijn ondernemersgeest, visie en smaak zijn zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling van ons bedrijf”, zo is te lezen in een advertentie namens de directie en medewerkers van het modebedrijf.

“Na een rijk gevuld leven hebben we afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, onze lieve vader, schoonvader en op”, aldus de advertentie van de familie Van Toor.

Anna van Toor is een familiebedrijf. De damesmodeketen heeft 36 winkels verspreid door Nederland.