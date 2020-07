Mede-oprichter Aaiko, Rob Groenteman, vertrekt bij het merk

Rob Groenteman, mede-oprichter en aandeelhouder van modemerk Aaiko, vertrekt bij het bedrijf. Pauline Brakenhoff, de andere oprichter van het merk, zal de aandelen van Groenteman overnemen. Vanaf vandaag, 16 juli, is Brakenhoff directeur en grootaandeelhouder, zo luidt een persbericht van het merk.

“Ik ben Rob dankbaar voor onze samenwerking, we zijn samen gegroeid en hebben Aaiko volwassen zien worden. Dat ik nu de teugels helemaal in handen krijg geeft me een goed gevoel, ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet,” aldus Brakenhoff in het bericht. Brakenhoff en Groenteman richtten in 2006 samen Aaiko op. Het merk werd opgericht om ‘draagbare ontwerpen in een creatieve context te plaatsen’.

Vandaag de dag heeft Aaiko 250 verkooppunten in de Benelux. Naast het damesmodemerk Aaiko lanceerde het bedrijf enkele jaren geleden Ai&Ko, een lijn voor meisjes en later ook jongens. De woordvoerder van Aaiko meldt dat de jongenslijn, waarmee het merk afgelopen beursseizoen mee debuteerde tijdelijk on hold is gezet. Aaiko heeft ook een speciale lijn met pakken genaamd Aaiko Suits You.

Beeld: Aaiko Suits You