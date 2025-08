Mede-oprichter Balr. vertrekt, kon het merk niet terugkopen

Ralph de Geus zal geen onderdeel zijn van het mogelijk volgende hoofdstuk van Balr. Het merk ging halverwege juli failliet en werkte sindsdien aan een doorstart. In een LinkedIn-post geeft De Geus aan definitief afscheid te nemen van het merk. Het is op dit moment niet duidelijk of een doorstart voor het merk in zijn geheel definitief is afgeketst.

De Geus richtte in 2013 samen met Demy de Zeeuw het merk Balr. op. Hij was van 2013 tot en met 2021 COO van het bedrijf. “De afgelopen jaren waren uitdagend. Een gebrek aan duidelijke visie, samenhangende strategie en onvermoeibare focus heeft het bedrijf uiteindelijk naar een verkeerd pad geleid. Het is pijnlijk geweest om vanaf de zijlijnen toe te kijken hoe het merk dat we hebben opgebouwd verdwaald raakte”, aldus de mede-oprichter in het bericht.

De Geus meldt dat hij interesse had in de doorstart van het merk ‘en tot het laatste moment gevochten heeft om het merk terug te kopen en nieuw leven in te blazen’. “Helaas heb ik niet de kans gekregen om deze droom om te zetten in realiteit."

FashionUnited heeft contact gezocht met Balr. voor meer informatie over de huidige status van de faillissementsprocedure.

Mede-oprichter Balr. neemt afscheid van het merk

Modemerk Balr. kwam op maandag 14 juli met het nieuws naar buiten dat het faillissement had aangevraagd. Diezelfde week werd het faillissement uitgesproken over Balr. B.V., Balr. Stores B.V. en Balr. Retail B.V. Veel geinteresseerden meldden zich bij curator Laurie van Leeuwen, maar er is tot op heden nog geen nieuws gekomen over de doorstart van het merk.

Het merk heeft lange tijd geprobeerd het bedrijf weer financieel gezond te maken na de coronacrisis. Herstructureringen en kostenbesparingen, maar ook nieuwe samenwerkingen werden geprobeerd. Echter gooiden stijgende kosten, teruglopende verkopen en de opgebouwde coronaschuld roet in het eten.