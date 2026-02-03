Mede-oprichter New Optimist heeft nieuwe uitdaging gevonden in recommerce

Een nieuwe uitdaging voor Xander Slager, mede-oprichter van pionier New Optimist. Na het sluiten van zijn bedrijf in de zomer van 2025 duurde het niet lang voordat de ondernemer een nieuw avontuur vond. Hij werd benaderd om te helpen bij een recommerce-oplossing voor merken, zo vertelt hij tijdens een telefoongesprek.

Het moment dat het doek viel voor New Optimist was het voor Slager al snel duidelijk dat hij met duurzaamheid en ondernemen bezig wilde blijven. Dat hij zo snel een nieuwe plek zou vinden, dat had hij niet verwacht. Hij werd in oktober 2025 namelijk al benaderd door The Fashion People, een partij achter een ‘Vinted-achtige’ marktplaats in Centraal-Azië, die op dit moment aan een branded peer-to-peer resale oplossing werken vanuit Letland. Aan deze resale white label oplossing voor merken werkt het bedrijf inmiddels al anderhalf jaar en er is al 4 miljoen aan financiering opgehaald voor de ontwikkeling en uitrol. Er worden gesprekken gevoerd met merken en retailers uit de Benelux, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Xander Slager is na het sluiten van New Optimist betrokken geraakt bij meerdere scale-up initiatieven binnen de duurzame en circulaire mode. Zijn rol bij The Fashion People is daar een van. Hij draait mee met het opzetten, positioneren en opschalen van de branded resale-oplossing in Noord-West Europa.

Van New Optimist naar recommerce

Slager geeft aan dat hij vanuit zijn eigen interesse in duurzaamheid al gezien had dat recommerce steeds groter en belangrijker wordt in de mode-industrie. Vinted werd in Frankrijk aangemerkt als de grootste retailer als het gaat om omzetvolume en steeds meer merken pakken zelf de verkoop van tweedehands merkitems op. Er zijn ook genoeg merken die wel willen, maar tegen uitdagingen aanlopen voor de implementatie. “De kosten van het traditionele take-back model zijn nog hoog”, zo vertelt de ondernemer. Zo gaat het bijvoorbeeld om het fysiek terugnemen van items, ze schoonmaken, deze controleren op kwaliteit, foto’s maken voor de website en de logistiek van het versturen van de items. Ook moeten merken deze tweedehands items terugnemen op hun balans als voorraad, wat ook weer drukt op de resultaten.

Zijn er niet al partijen die een branded peer-to-peer resale oplossing aanbieden? Jawel, zo vertelt Slager, maar de meeste daarvan zijn Amerikaans en zijn daarom niet ingesteld op de complexiteit van de Europese markt. Door te handelen tussen verschillende landen heb je te maken met diverse btw-tarieven en de logistiek om maar wat te noemen. “Als je hier iets op Vinted koopt, dan komt het nog weleens uit Spanje of Frankrijk. Dan heb je te maken met allerlei andere bezorgservices. Die multi-country aanpak is echt belangrijk.”

De resale-oplossing van The Fashion People zal in essentie werken als een plug-and-play in de website van het merk dat zich aansluit, zoals bijvoorbeeld ook met apps als Shopify gebeurt. “Het is een voorkant die eruitziet als het merk zet. Over het algemeen zal het een tabje zijn op de website.” Doordat de verkoop van tweedehands via de website van het merk loopt is het ook mogelijk alle productdata van het merk te verwerken in de advertentie voor het item. De verkopende klant moet nog steeds wel eigen foto’s van het item uploaden, maar deze kunnen aangevuld worden met productfoto’s van het merk, de fit-data, de samenstelling van het item en nog veel meer. Het voordeel: Wordt het item verkocht, dan verstuurt de ene klant het direct naar de andere klant zonder logistieke interventie van het modemerk.

Waarom zou je als merk tweedehands in-house halen?

Maar waarom zou je het in-house halen als klanten elkaar al vinden op platforms zoals Vinted en Vestiaire Collective? Vanwege de enorme data die erdoor beschikbaar wordt. Uit onderzoek van Faume blijkt dat bij 70 procent van de tweedehands aankopen de klant voor het eerst in aanraking komt met een merk. Dat kan een klant zijn die bijvoorbeeld in een land woont waar nog geen winkels zijn van een merk, of een klant die nog niet de volledige prijs kan betalen.

Een ander element komt kijken bij de manier waarop de verkopende partij uitbetaald wil worden. Bij branded resale wordt vaak de optie aangeboden om uitbetaald te krijgen in reguliere valuta of in store credit. “De cijfers verschillen, maar tussen de 50 en 70 procent van de verkopers kiest voor zo’n store credit. Wanneer ze echter shoppen geven ze vaak tot 2 keer zoveel uit dan de credit die ze hebben. Het levert dus ook weer nieuwe omzet op om de resale in-house te hebben”, zo vertelt Slager.

Hij geeft het voorbeeld van kinderkleding waarbij ouders vaak kleding verkopen en weer op zoek gaan naar nieuwe items in grotere maten. “Als je een broek verkoopt, dan koop je misschien weer een andere, grotere maat voor de kinderen. Komt zo’n verkoper via de branded resale oplossing, dan is de kans groot dat er weer nieuw gekocht wordt bij het merk zelf omdat er dus credit verdiend is.

Naast de inkomstenstroom die ontstaat door de uitgaven van storecredit, profiteert het merk ook simpelweg van een commissie per transactie die wordt verrekend aan de verkoper. Dit is vergelijkbaar met onder andere Vinted en Vestiaire Collective. Deze commissie wordt gedeeld tussen het merk en The Fashion People zodat de kosten voor het platform worden gedekt.

Recommerce als strategische keuze

Slager ziet voor merken ook de kans al eerder over duurzaamheid te communiceren met klanten, omdat de tweedehandsverkoop dus via het merkplatform gaat lopen. “Er zitten meerdere stappen in de communicatie die je nu over een langere periode kan nemen met een klant. Je kunt ook bepaalde incentives geven aan de klant voor de doorverkoop.” Uiteindelijk geeft het ook extra informatie over de collecties, want na welke periode wordt iets doorverkocht en wat is de staat van zo’n item? “Het bevordert het nadenken over de items, want wat gebeurt ermee als het zes maanden gedragen is. Wat blijft ervan over? Hierdoor komt er ook een andere incentive in de markt voor circulariteit”, vertelt Slager enthousiast. “Ik vind het heel leuk om hieraan te werken.”

Slager heeft al met diverse merken in Nederland gesproken over het implementeren van de oplossing. Hij verwacht van live te gaan met de implementatie bij merken in het tweede en derde kwartaal van 2026. “Het is een combinatie van duurzaamheid en geld verdienen. Daar gaan de deuren wel voor open”, zo vertelt hij. Hij benadrukt wel dat het belangrijke operationele beslissingen zijn en dat er ook een stuk begeleiding van de merken bij komt kijken. Ook niet iedereen laat zich meteen overtuigen, zo zijn er merken die zeggen dat ze wellicht later aansluiten. “Als er proof of concept komt en het geld verdient, dan zal die markt echt gaan draaien. Ik verwacht dat tientallen bedrijven in Nederland branded resale gaan doen.”