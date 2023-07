‘Mede-oprichter Rag & Bone legt rol neer’

Marcus Wainwright, mede-oprichter van het merk Rag & Bone, legt zijn rol als chief brand officer neer, zo meldt FashionNetwork op basis van een statement. Wainwright blijft wel aan als aandeelhouder en directielid.

Rag & Bone werd in 2002 opgericht door Wainwright en David Neville. Neville verliet zeven jaar geleden al zijn rol als co-chief executive officer.

Een opvolger voor Wainwright is nog niet benoemd. In de tussentijd zal Jennie McCormick, die op dit moment chief merchandising en design officer is, de ontwerpteams voor damesmode. Kyle Sweeney, nu senior vice president van mannenmodeontwerp en merchandising, zal tijdelijk de leiding nemen over het ontwerpteam voor menswear, aldus FashionNetwork.

"Ik kwam in 2001 aan in New York met niets anders dan een rugzak en geen idee wat ik met mijn leven moest doen. Rag & Bone begon 21 jaar geleden en na 84 seizoenen, 168 collecties, een compleet wilde rit en een aantal van de geweldigste ervaringen denkbaar, heb ik wel een pauze verdiend," aldus Wainwright in het statement in handen van FashionNetwork. "Ik ben ongelooflijk trots op dit merk; alles waar het voor staat en wat het is geworden. Ik ben ook ongelofelijk dankbaar voor ons geweldige team, voor David en iedereen die zoveel heeft bijgedragen. Ik laat een gepassioneerde en zeer getalenteerde groep mensen achter, waarvan ik weet dat ze verder zullen bouwen aan het bedrijf dat voor altijd een groot deel van mijn leven zal uitmaken."