Mede-oprichter Y/Project, Gilles Elalouf (58), overleden

Een van de oprichters van het modemerk Y/Project is overleden. Het gaat om ondernemer Gilles Elalouf, zo blijkt uit een Instagram-post van creatief directeur van het merk - Glenn Martens. Elalouf is op 58-jarige leeftijd overleden na een lang ziektebed.

Elalouf richtte in 2010 samen met de wijlen Yohan Serfaty het merk Y/Project op. In 2013 nam de Belg Glenn Martens de creatieve leiding van het merk over. “Dank je Gilles, voor je vertrouwen in mij. Dat we samen magie hebben gecreëerd. Voor tien jaar van het beste avontuur. Je zult altijd gemist worden. Ik hou van je”, aldus Martens over Elalouf.

Diverse bekende gezichten uit de mode-industrie reageren onder de post van Martens. Zo tonen Serhat Isik (mede-oprichter van GmbH), pr-professional Lucien Pages, ontwerpers Victoria Feldman en Tomas Berzins en journalisten Sarah Mower en Tim Blanks medeleven.