Medeoprichter To Be Dressed verlaat het bedrijf

Barry Kikkert, medeoprichter van online kledingoutlet To Be Dressed, stapt na bijna acht jaar uit het bedrijf. Dat meldt vakblad Twinkle Magazine. Volgens het vakblad gaat Kikkert het “even wat rustiger aan doen”.

Kikkert richtte To Be Dressed op in 2012, samen met Wouter Kokken. Eerder dit jaar werd het bedrijf overgenomen door V&D, dat in 2015 failliet ging en in 2018 terugkeerde als online warenhuis . To Be Dressed was ten tijde van de overname al “een volwaardige fashion marketplace”, zo zei Kokken toen tegen Twinkle, maar het platform moest wel sneller gaan groeien. “Deze groei vasthouden en in de juiste banen leiden is pittig”, stelde Kokken destijds. “Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een partner die ons hierbij kan helpen.” Na de overname werden Kikkert en Kokken beiden managing directors bij To Be Dressed.

To Be Dressed is naar eigen zeggen de grootste moderetailer in Nederland na Bol.com en Google Shopping. De webshop verkoopt afgeprijsde kleding, schoenen en accessoires van enkele honderden merken uit het middensegment, waaronder Adidas, G-Star, Tommy Hilfiger en Scotch & Soda.