Media berichten: Verlaat John Galliano Maison Margiela?

John Galliano zal in het najaar Maison Margiela verlaten. Althans, dat schrijven diverse media, waaronder FashionNetwork. Galliano is ruim tien jaar werkzaam voor het modehuis waarvan de roots in België liggen. Een woordvoerder van Maison Margiela ontkent de geruchten niet en zegt “dat er geen officieel statement (of iets) is”.

Ingewijden zouden hebben gehoord dat Galliano heeft besloten zijn contract bij Maison Margiela niet te verlengen, ondanks dat Renzo Rosso, huidig eigenaar van het merk, meerdere verzoeken bij Galliano indiende om nog een aantal jaren aan het creatieve roer te blijven staan.

Een woordvoerder van de Italiaanse OTB Group, waar Maison Margiela onderdeel van is, laat maandag aan FashionNetwork weten dat er altijd veel geruchten zijn als het gaat om creatieve talenten. “We kunnen alleen zeggen dat de relatie tussen Galliano, Maison Margiela en onze groepsvoorzitter Renzo Rosso erg goed is.”

De media speculeren er nog verder op los en zouden zelfs al weten waar Galliano zijn loopbaan verder zal zetten. Zo zouden er mogelijkheden bij Chanel en Dior zijn, aldus FashionNetwork. Hij zou ook een kans hebben bij Fendi. Een woordvoerder van LVMH, dat ook eigenaar van Fendi is, weigerde commentaar te geven.